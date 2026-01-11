  1. Clients Privés
Patinage artistique Stratosphérique, Malinin écrase tout à un mois des JO

ATS

11.1.2026 - 06:50

Le prodige Ilia Malinin a conquis samedi à St. Louis un quatrième titre consécutif de champion des Etats-Unis. Il sera bien l'immense favori pour l'or olympique dans un mois aux Jeux de Milan-Cortina.

Keystone-SDA

11.01.2026, 06:50

11.01.2026, 09:13

Double champion du monde en titre, double vainqueur de la finale du Grand Prix, Malinin (21 ans) avait manqué de peu une sélection pour les Jeux de Pékin en 2022. Il règne depuis sur le patinage mondial, et a réussi une nouvelle démonstration à St. Louis, remportant la compétition avec un total de 324.88 points, plus de 57 points devant le deuxième Andrew Torgashev.

Patinage artistique. Le champion du monde s’offre un record

Patinage artistiqueLe champion du monde s’offre un record

Ilia Malinin est le premier patineur, et à ce jour le seul, à maîtriser le quadruple axel, le saut le plus difficile, qu'il a réussi à trois reprises lors de son programme libre samedi. «Je n'étais pas certain de ce que je devais faire, j'ai décidé de ne prendre aucun risque, de jouer la sécurité, car je sais que je vais sûrement devoir recommencer dans quelques semaines», a-t-il déclaré à la presse américaine.

Patinage artistique. Le prodige américain Malinin brille à Saskatoon

Patinage artistiqueLe prodige américain Malinin brille à Saskatoon

