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Patinage artistique Malinin survole les Mondiaux, Britschgi dans le top 10

ATS

28.3.2026 - 16:53

Le Suisse Lukas Britschgi s'est classé 9e du concours individuel aux Championnats du monde de patinage artistique à Prague. Ilia Malinin a conservé son titre sans trembler au terme du programme libre.

Lukas Britschgi a effectué sa meilleure performance de la saison à Prague.
Lukas Britschgi a effectué sa meilleure performance de la saison à Prague.
EPA

Keystone-SDA

28.03.2026, 16:53

28.03.2026, 17:05

Neuvième à l'issue du programme court, Lukas Britschgi s'est maintenu dans le top 10 en Tchéquie grâce à sa meilleure performance de la saison. Au terme de cette 2e partie de concours, le Suisse, champion d'Europe en 2025, a obtenu avec 251,90 points malgré une chute lors d'une tentative de triple axel.

Il termine à 36,64 unités de la 3e marche de podium occupée par le Japonais Shun Sato (288,54). Déchu de sa couronne continentale en janvier, le Schaffhousois de 28 ans tient enfin un résultat probant cette saison après une décevante 14e place aux JO de Milan. Britschgi reste cependant loin de son meilleur niveau, lui qui était parvenu à atteindre 274,09 points lors des Championnats du monde de 2024.

3e titre pour Malinin

Egalement frustré après avoir manqué un titre olympique qui lui tendait les bras en Italie, le prodige Ilia Malinin s'est rassuré en cueillant un troisième titre mondial d'affilée. Déjà largement en tête après le programme court, l'Américain de 21 ans a fait étalage de son talent lors du libre pour conclure avec 329,40 points.

Il devance son poursuivant Yuma Kagyiama de 22,73 unités, qui termine au 2e rang des Mondiaux pour la 4e fois. Malinin a cependant échoué à améliorer son meilleur score de 333,81 points, établi en novembre 2025.

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