Les Suisses ont dominé le marathon de Berlin en fauteuil roulant. Marcel Hug et Manuela Schär se sont imposés et ont pleinement justifié leur statut de favoris.

Marcel Hug imbattable à Berlin (archive). IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA ATS

Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.

La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.