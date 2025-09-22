  1. Clients Privés
Marathon de Berlin Les Suisses impressionnants et sans rivaux en fauteuil roulant

ATS

22.9.2025 - 09:54

Les Suisses ont dominé le marathon de Berlin en fauteuil roulant. Marcel Hug et Manuela Schär se sont imposés et ont pleinement justifié leur statut de favoris.

Marcel Hug imbattable à Berlin (archive).
Marcel Hug imbattable à Berlin (archive).
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

22.09.2025, 09:54

22.09.2025, 10:26

Dans la capitale allemande, le Thurgovien a poursuivi son impressionnante domination entamée voici six ans déjà. Hug, qui a fait la course en tête d'un bout à l'autre, a précédé le Britannique David Weir de plus de six minutes.

La Lucernoise Manuela Schär a aussi fêté un succès très net. Son avance sur les Britanniques Jade Hall et Eden Rainbow Cooper a dépassé les cinq minutes.

