Mondiaux de VTT Weinbeer s'offre une médaille sur le parcours du Grand Raid

ATS

6.9.2025 - 14:29

La Bâloise Anna Weinbeer s'est parée d'argent dans le marathon de cross country des Mondiaux en Valais, sur le parcours du Grand Raid. Pas d'exploit suisse chez les messieurs en revanche.

Anna Weinbeer n'a rien pu faire face à Kate Courtney, qui s'est détachée à la mi-course entre Hérémence et Mandelon. Elle a concédé 3'44''8 à l'Américaine, victorieuse en 7h10'11''1, au terme des 125 km du tracé reliant Verbier à Grimentz. Double tenante du titre, l'Autrichienne Mona Mitterwallner s'est classée 3e.

Weinbeer permet ainsi à la Suisse de conquérir un deuxième podium consécutif dans un marathon mondial féminin, un an après que Sina Frei avait également décroché l'argent à Snowshoe aux Etats-Unis. Chez les messieurs, la dernière médaille mondiale pour un Suisse dans la discipline remonte à 2015 (Christop Sauser, en argent).

Meilleur Helvète dans l'épreuve masculine samedi, l'Obwaldien Martin Fanger (37 ans) a terminé 6e à 6'42''7 du champion du monde, l'Américain Keegan Swanson, vainqueur en 6h01'44''3. Il a échoué à trois minutes de la troisième marche du podium, occupée par le Colombien Hector Paez Leon.

Fanger et le Neuchâtelois Alexandre Balmer (25 ans) étaient encore dans le coup à Evolène, après quelque 90 km, puisqu'ils figuraient au sein du groupe de tête en compagnie de quatre autres coureurs. Mais la longue montée vers le Pas de Lona (2787 m d'altitude) leur a été fatale. Balmer a terminé 12e, à plus de 11' du vainqueur.

