Cyclisme Marc Hirschi retrouve des couleurs au Gran Piemonte

ATS

9.10.2025 - 16:56

Le Bernois Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie. Le coureur de 27 ans de l'équipe Tudor a dû s'avouer vaincu face à Isaac Del Toro au terme des 179 kilomètres de course.

Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie (archive).
Marc Hirschi a pris la deuxième place du Gran Piemonte en Italie (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 16:56

09.10.2025, 18:12

Le Mexicain s'était échappé à environ 17 kilomètres de l'arrivée, Hirschi a finalement remporté le sprint final pour la place d'honneur contre le Néerlandais Bauke Mollema. Hirschi avait déjà terminé à la deuxième place de cette épreuve du nord de l'Italie en 2023.

Un deuxième Suisse, Fabio Christen, a réalisé une belle performance en terminant la course à la quatrième place, à un peu plus d'une minute du vainqueur Del Toro.

