Marcel Hug repart des Mondiaux de Paris avec une troisième médaille d'or. Le Thurgovien a remporté l'or sur 800 m après ses triomphes sur 5000 et 1500 m.

Sur son fauteuil roulant, l'athlète de 37 ans est décidément imbattable. Lundi soir, celui qui compte désormais titres mondiaux a établi un nouveau record des Mondiaux en 1'29''00. Hug a manqué de battre son propre record du monde, établi en mai à Arbon, pour environ 1''50.

Pour Hug, ce 800 m fut la course la plus dure de ces championnats du monde, mais il a pris un bon départ et a ensuite pu accélérer le rythme sur la fin. «J'ai tout donné une fois de plus, et heureusement, cela a fonctionné», a déclaré Hug, qui termine les championnats du monde en tant que troisième athlète le plus titré – derrière ses deux coéquipières Catherine Debrunner et Manuela Schär, qui ont ramené respectivement cinq et quatre médailles à la maison.

«Je suis bien sûr très heureux pour la Suisse et notre équipe», a-t-il relevé avant de se tourner vers l'avenir et les Jeux paralympiques qui se dérouleront également à Paris dans un peu plus d'un an. «J'espère que nous pourrons connaître le même succès», a-t-il souligné.

