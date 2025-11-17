  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Para-athlétisme Marcel Hug s'impose pour la... 12e fois au marathon d’Oita

ATS

17.11.2025 - 10:17

Marcel Hug est toujours invaincu cette saison sur le marathon en fauteuil roulant. Le Thurgovien a remporté pour la douzième fois le marathon d'Oita au Japon, fêtant ainsi son huitième succès de la saison en autant de départs sur la distance.

Marcel Hug (ici à New York) a triomphé pour la 12e fois dans le marathon d'Oita lundi
Marcel Hug (ici à New York) a triomphé pour la 12e fois dans le marathon d'Oita lundi
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.11.2025, 10:17

17.11.2025, 10:29

Vainqueur pour la septième fois à New York au début du mois, Marcel Hug s'est approché à quatre secondes de son propre record du monde lundi. Il a franchi la ligne d'arrivée avec environ quatre minutes d'avance sur le Chinois Luo Xingchuan, deuxième.

Manuela Schär n'est pas en reste puisqu'elle a triomphé pour la cinquième fois dans la ville japonaise lundi. La Lucernoise a distancé ses premières poursuivantes, sa compatriote Patricia Eachus et la Japonaise Nakamine Tsubasa, de plus de six minutes. La gagnante de l'année dernière, Catherine Debrunner, avait renoncé à prendre le départ.

Les plus lus

Voici combien d’argent il reste aux ménages suisses à la fin du mois
Trump répudie sa plus fervente supportrice
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile
Sydney Schertenleib s’illustre lors du Clasico, Lia Wälti inquiète
«Contre Carlos Alcaraz, il faut aller au-delà de ses limites»