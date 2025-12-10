  1. Clients Privés
Athlétisme S'il retrouve «l'étincelle», Marcell Jacobs poussera jusqu'à LA

ATS

10.12.2025 - 17:30

L'Italien Marcell Jacobs, champion olympique du 100 m en 2021 à Tokyo, pourrait poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. Mais il doit d'abord retrouver «l'étincelle», a-t-il expliqué mercredi.

Marcell Jacobs ne sait pas encore s'il aura la motivation de participer aux Jeux olympiques 2028.
Marcell Jacobs ne sait pas encore s'il aura la motivation de participer aux Jeux olympiques 2028.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.12.2025, 17:30

10.12.2025, 17:36

«Si jamais je retrouvais cette étincelle que j'essaie de raviver à tout prix, j'aimerais avoir une situation claire qui me permettrait de m'entraîner à 100%», a déclaré Jacobs, 31 ans, à la chaîne de télévision Sky Sport Italia.

«Et dans ce cas, ce ne serait pas pour un an, mais au moins pour trois ans. L'objectif deviendrait Los Angeles 2028», a-t-il poursuivi. Depuis son retentissant doublé 100 m/4x100 m à Tokyo, Jacobs, ralenti par des blessures à répétition, est rentré dans le rang au niveau mondial.

Il a certes été sacré champion d'Europe du 100 m en 2022 et 2024, mais a dû se contenter de la 5e place du 100 m des JO 2024 de Paris et de la 4e dans le relais 4x100 m. En septembre dernier, aux Mondiaux de Tokyo, l'Italien a été éliminé en demi-finale.

