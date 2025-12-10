L'Italien Marcell Jacobs, champion olympique du 100 m en 2021 à Tokyo, pourrait poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. Mais il doit d'abord retrouver «l'étincelle», a-t-il expliqué mercredi.

Marcell Jacobs ne sait pas encore s'il aura la motivation de participer aux Jeux olympiques 2028. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Si jamais je retrouvais cette étincelle que j'essaie de raviver à tout prix, j'aimerais avoir une situation claire qui me permettrait de m'entraîner à 100%», a déclaré Jacobs, 31 ans, à la chaîne de télévision Sky Sport Italia.

«Et dans ce cas, ce ne serait pas pour un an, mais au moins pour trois ans. L'objectif deviendrait Los Angeles 2028», a-t-il poursuivi. Depuis son retentissant doublé 100 m/4x100 m à Tokyo, Jacobs, ralenti par des blessures à répétition, est rentré dans le rang au niveau mondial.

Il a certes été sacré champion d'Europe du 100 m en 2022 et 2024, mais a dû se contenter de la 5e place du 100 m des JO 2024 de Paris et de la 4e dans le relais 4x100 m. En septembre dernier, aux Mondiaux de Tokyo, l'Italien a été éliminé en demi-finale.