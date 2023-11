Roger Federer parti à la retraite, le skieur nidwaldien Marco Odermatt est le nouveau chouchou des Suisses selon une étude.

Marco Odermatt a la cote. IMAGO

Trop de vent à Sölden fin octobre, puis trop de neige à Zermatt les 11 et 12 novembre : trois semaines après le «début» de la Coupe du monde de ski alpin, les hommes n'avaient pas encore pu débloquer leur compteur de points. Si les slalomeurs ont pu regoûter aux joies de la compétition il y a dix jours à Gurgl, ce n'est toujours pas le cas des spécialistes de vitesse, ni de Marco Odermatt.

Les caprices de la météo n'ont toutefois pas entaché la popularité du Nidwaldien. Et à ce jeu-là, le vainqueur du grand globe de cristal de la Coupe du monde l'hiver dernier dépasse même le «roi» Roger Federer selon une étude réalisée par la société AC Nielsen à la demande de Sunrise.

Il est toutefois indiqué dans ladite étude que le Bâlois s'est quelque peu rattrapé durant l'été grâce à ses nombreuses apparitions publiques, que ce soit à Wimbledon ou encore lors de concerts, dont celui de Coldplay à Zurich. Preuve que la popularité des deux hommes ne repose pas que sur leur palmarès.

«Les succès sportifs d'Odermatt et de Federer sont bien sûr extraordinaires et leur ont valu une grande notoriété. Mais ce qui me semble encore plus important, c'est que tous deux ont ce côté sympathique et terre à terre auquel les Suisses peuvent s'identifier», estime André Krause, CEO de Sunrise.