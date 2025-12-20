L'arrière des Los Angeles Lakers Marcus Smart, ancien meilleur défenseur de la NBA, a été condamné à 35'000 dollars d'amende. Ceci pour avoir fait un geste obscène à des arbitres, a annoncé samedi la ligue nord-américaine de basket.

Marcus Smart écope d’une amende de 35 000 dollars. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le joueur avait adressé un doigt d'honneur aux arbitres à la mi-temps de la rencontre face au Utah Jazz jeudi, remportée par les Lakers 145-135.

Il a aussi reçu une faute technique durant la partie pour avoir discuté une décision arbitrale. Dans cette rencontre électrique, trois joueurs des Lakers ont été réprimandés.

Smart est un habitué des débordements: il a déjà écopé de 25'000 dollars d'amende pour avoir insulté un spectateur en 2017, 15'000 dollars pour avoir critiqué des arbitres en 2020, et encore 35'000 dollars pour un abus de langage envers un arbitre en 2023.

Le joueur de 31 ans, élu meilleur défenseur de la NBA en 2022, a signé un contrat de deux saisons en faveur des Lakers après un bref passage par Washington.