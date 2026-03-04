Deux semaines après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté mercredi le sprint des Championnats d'Europe de Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise avait déjà remporté l'or en 2024.

Après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté le sprint des Championnats d'Europe. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme s'est imposée devant l'Italienne Giulia Morada et l'Allemande Tatjana Paller, alors que la Vaudoise Caroline Ulrich a échoué au pied du podium. Marianne Fatton ajoute une nouvelle ligne à son riche palmarès, après son précédent sacre continental à Flaine (France) et son titre mondial en 2025, aussi en sprint.

Chez les hommes, Thomas Bussard a pris une belle deuxième place derrière le Russe Nikita Filippov. Le Fribourgeois, qui n'avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques, a fait mieux que son compatriote Jon Kistler (4e), médaillé d'argent à Bormio avec Marianne Fatton en relais mixte.

Sur le même thème