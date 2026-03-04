  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpinisme Après l’or olympique, Marianne Fatton s’adjuge un nouveau titre

ATS

4.3.2026 - 12:13

Deux semaines après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté mercredi le sprint des Championnats d'Europe de Shahdag, en Azerbaïdjan. La Neuchâteloise avait déjà remporté l'or en 2024.

Après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté le sprint des Championnats d'Europe.
Après son titre olympique, Marianne Fatton a remporté le sprint des Championnats d'Europe.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 12:13

04.03.2026, 12:14

La première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme s'est imposée devant l'Italienne Giulia Morada et l'Allemande Tatjana Paller, alors que la Vaudoise Caroline Ulrich a échoué au pied du podium. Marianne Fatton ajoute une nouvelle ligne à son riche palmarès, après son précédent sacre continental à Flaine (France) et son titre mondial en 2025, aussi en sprint.

JO 2026 - Ski alpinisme. La Neuchâteloise Marianne Fatton glane une médaille d’or historique !

JO 2026 - Ski alpinismeLa Neuchâteloise Marianne Fatton glane une médaille d’or historique !

Chez les hommes, Thomas Bussard a pris une belle deuxième place derrière le Russe Nikita Filippov. Le Fribourgeois, qui n'avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques, a fait mieux que son compatriote Jon Kistler (4e), médaillé d'argent à Bormio avec Marianne Fatton en relais mixte.

JO 2026. Mathilde Gremaud et Marianne Fatton célébrées à La Roche

JO 2026Mathilde Gremaud et Marianne Fatton célébrées à La Roche

Sur le même thème

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

Le commune fribourgeoise a accueilli ses deux championnes olympiques de Milan-Cortina comme il se doit. Un cortège dans le village et une partie officielle dans la salle de gym ont été organisés, de quoi ravir les deux athlètes locales.

27.02.2026

Les plus lus

«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !
«Quand je l'ai rencontré, il n'arrêtait pas de dire: 'Je suis si heureux'»
L’ex-gardien de l’Iran disparaît après avoir critiqué Ali Khamenei
«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte