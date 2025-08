Grâce aux deux médailles d'argent de Noè Ponti sur 50 et 100 m papillon à Singapour, la Suisse n'a jamais été aussi performante lors d'un championnat du monde en grand bassin. Markus Buck, chef du sport de compétition à Swiss Aquatics, dresse le bilan pour Keystone-ATS.

Noè Ponti a brillé aux Mondiaux de Singapour. ats

Keystone-SDA ATS

Markus Buck, Noè Ponti est le premier Suisse à avoir remporté deux médailles lors d'un championnat du monde en grand bassin. Est-il le plus grand talent que la Suisse ait eu jusqu'à présent?

«C'est un talent exceptionnel, mais cela ne suffit pas. En finale du 100 m papillon, les cinq premiers sont au moins aussi talentueux que Noè. Il est tout aussi crucial de s'entraîner intelligemment, et c'est là que lui, son entraîneur et l'équipe à Tenero font un excellent travail depuis des années.»

Travailler spécifiquement la touche

Avec un meilleur toucher final au 50 m pap', Ponti aurait pu remporter l'or, et ce n'était pas parfait non plus lors du 100 m. Est-ce là qu'il a encore du potentiel?

«Il a effectivement eu quelques problèmes à la touche, mais il est maintenant entré dans une nouvelle sphère sur 100 m pap' avec un temps inférieur à 50 secondes (49"83). Au moment du toucher, il faut se décider en une fraction de seconde. La médaille d'argent démontre qu'il a fait une bonne course. Mais avec un niveau désormais plus élevé, la touche doit certainement être préparée à long terme à l'entraînement»

Roman Mityukov a terminé 7e en finale du 200 m dos, après être monté sur le podium aux Jeux olympiques de Paris et aux deux précédents championnats du monde. Comment évaluez-vous de cette déception?

«Nous ne pouvons pas demander plus aux athlètes que de réaliser leurs meilleures performances lors du point culminant de la saison. C'est ce que Roman a fait en battant le record suisse en demi-finale. Il n'a pas non plus commis d'erreur grossière en finale. Même s'il avait nagé aussi bien qu'en demi-finale, il lui aurait manqué plus de 0"2 pour obtenir une médaille. Il va maintenant analyser tout cela en profondeur avec son entraîneur Clément Bailly.»

Satisfaction

Hormis Ponti et Mityukov, aucun membre de l'équipe suisse n'a passé les séries. Quel est votre bilan général?

«Je suis satisfait à titre personnel, car à l'exception de Lisa (Mamié) qui est tombée malade, tout le monde a réalisé des records personnels ou des meilleurs temps de la saison.»

Vous qualifiez la génération actuelle de génération dorée, qu'en est-il derrière?

«Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Ponti (24 ans), Mityukov (25) et Djakovic (22) sont encore jeunes et aborderont les Jeux olympiques de 2028 dans la force de l'âge. En ce qui concerne la relève, les motifs de satisfaction sont nombreux cette année: des places de finalistes aux Européens M23, et une médaille aux Européens juniors ainsi qu'au Festival olympique de la jeunesse européenne.»

Toujours plus vite

En 2009 à Rome, des nombreux records ont été établis grâce à des combinaisons en polyuréthane. Au moment de leur interdiction en 2010, il semblait difficile de les battre. Maintenant, la plupart ont été effacées, qu'en pensez-vous?

«C'est propre aux sports aquatiques. Il y aura toujours des solutions pour aller encore plus vite. Il n'y a jamais de temps mort, ce qui engendre une grande pression sur les athlètes, les entraîneurs et la fédération. Nous devons continuellement investir pour rester à la page dans tous les domaines, de la médecine du sport à la préparation mentale. Maintenir la bonne équipe que nous avons mise en place reste néanmoins un défi constant, notamment avec le plan d'économie de la Confédération. «