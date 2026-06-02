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Cyclisme Marlen Reusser 2e du contre-la-montre individuel

ATS

2.6.2026 - 17:19

Marlen Reusser 2e du contre-la-montre du Giro
Marlen Reusser 2e du contre-la-montre du Giro
ATS

Marlen Reusser a pris la 2e place du contre-la-montre individuel du Giro. A Belluno, la Bernoise de 34 ans n'a dû s'incliner que face à la Néerlandaise Anna van der Breggen, intouchable.

Keystone-SDA

02.06.2026, 17:19

Sur les 12,7 kilomètres et les 700 mètres de dénivelé, Reusser a concédé 1'04 à la championne olympique et ancienne championne du monde Van der Breggen. Une autre Néerlandaise, Demi Vollering, a terminé 3e de cette 4e étape.

Au général, Reusser, qui dispute ces jours-ci ses premières courses depuis sa grave chute mi-avril au Tour des Flandres, occupe la 2e place derrière Van der Breggen, avec le retard accumulé mardi.

Au cours des prochains jours, la course se déroulera dans le nord de l'Italie, d'est en ouest, jusqu'à Saluzzo dans le Piémont, où se déroulera dimanche la 9e et dernière étape.

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