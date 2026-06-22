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Tour de Suisse féminin Marlen Reusser : «Mentalement, c’était vraiment un problème»

ATS

22.6.2026 - 10:19

La vitesse façonne la vie de Marlen Reusser. Après des mois durant lesquels elle a été maintes fois freinée dans son élan, elle a retrouvé confiance en elle grâce à sa nouvelle victoire au Tour de Suisse.

Marlen Reusser a remporté dimanche le Tour de Suisse après des mois difficiles.
Marlen Reusser a remporté dimanche le Tour de Suisse après des mois difficiles.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:19

Le week-end dernier, l'Emmentaloise a retrouvé le sourire lors du Tour de Suisse, après quatre mois difficiles marqués par de nombreuses chutes et deux pauses de plusieurs semaines dues à des blessures. Le soulagement a donc été d’autant plus grand dimanche après sa troisième victoire au classement général du Tour de Suisse, après celles de 2023 et 2025.

Cyclisme. Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

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Non seulement parce qu’elle s’est à nouveau imposée comme la plus forte, mais aussi parce qu’elle a réussi à passer cinq jours de course sans chute. Les nombreux incidents de cette année avaient laissé des traces chez la Bernoise de 34 ans. «Mentalement, c’était vraiment un problème», avoue Reusser. C’est surtout pendant les premiers jours que des incertitudes ont fait leur apparition. Les chutes d’autres coureuses suffisaient à la déstabiliser.

Ce n’est qu’au cours de la dernière étape qu’elle a retrouvé dans les descentes cette confiance qui la caractérisait. Au lieu de rouler en mode «prudence», elle a retrouvé son rythme, a-t-elle expliqué après son triomphe à Villars-sur-Ollon.

Un corps qui réagit différemment

Son retour aussi rapide au plus haut niveau mondial après ces revers n’est pas un hasard. Son corps semble fonctionner différemment de celui de nombreuses concurrentes. «Mon organisme est très réactif – à l’entraînement, à la récupération, à tout», explique-t-elle. Ses thérapeutes lui affirment régulièrement que les traitements agissent nettement plus vite chez elle que chez les autres.

Le Tour de Suisse en a fourni un nouvel exemple. Il y a deux semaines, elle avait connu un nouveau coup dur lors de la dernière étape du Giro d’Italia, en proie à des crampes à la jambe. «Je perdais de plus en plus de force dans la jambe gauche et je compensais avec l’autre jambe. Cela a provoqué des crampes.»

Tour de Suisse. Marlen Reusser : «Je suis vraiment cramée»

Tour de SuisseMarlen Reusser : «Je suis vraiment cramée»

La semaine précédant le Tour de Suisse, Reusser a enchaîné les rendez-vous médicaux afin de venir à bout de ce problème, qui trouvait son origine dans la fracture vertébrale subie en avril lors du Tour des Flandres. Après une préparation tronquée, les incertitudes étaient donc de taille avant le départ du Tour de Suisse.

Ce résultat positif est donc d'autant plus surprenant. «Cela me donne confiance en moi», déclare Reusser. «Cela me montre que nous avons travaillé sur les bons points.»

Mais les séquelles de ses blessures au dos continuent de la préoccuper. Elle ressent encore des douleurs et, par rapport à ses concurrentes, son volume d’entraînement est insuffisant. Alors que bon nombre de ses rivales ont déjà effectué des stages d’entraînement en altitude, elle était quant à elle occupée par sa rééducation.

Le maillot de championne pour remporter le Tour?

Cela devrait désormais changer en vue du Tour de France. Pour son grand objectif de cet été, Marlen Reusser dispose de six semaines pour permettre à son corps de se régénérer complètement et pour continuer à améliorer sa condition physique avec un camp d’entraînement en altitude en Andorre, sa patrie d’adoption.

Son prochain rendez-vous compétitif l’attend dès samedi, lors des Championnats de Suisse à Courtételle, dans le Jura. Et Marlen Reusser a un objectif clair: «Je souhaite prendre le départ avec le maillot de championne de Suisse lorsque le Tour de France débutera à Lausanne, le jour de la Fête nationale suisse.»

Après ses deuxièmes places au Giro d’Italia et à la Vuelta l’année dernière, Reusser vise sa première victoire au classement général d’un Grand Tour lors du Tour de France, dont les trois premières étapes traverseront la Suisse romande. En 2025, Reusser avait dû abandonner la Grande Boucle dès la 1re étape. Un épisode symbole d’une carrière marquée par de nombreux revers – et de Reusser, qui ne se laisse jamais freiner longtemps par ces derniers.

Tour de Suisse féminin. Le chrono et le maillot jaune : Marlen Reusser fait coup double

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