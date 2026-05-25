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«Je suis en forme, vraiment» Après sa grave chute, Marlen Reusser de retour pour le Giro

ATS

25.5.2026 - 14:04

Marlen Reusser sera au départ du Tour d'Italie fin mai, a annoncé son entourage lundi. La coureuse de 34 ans s'est remise de sa grave chute lors du dernier Tour des Flandres mi-avril.

Marlen Reusser sera au départ du Tour d'Italie fin mai.
Marlen Reusser sera au départ du Tour d'Italie fin mai.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 14:04

Reusser s'y était fracturée une vertèbre, une blessure qui a fait l'objet d'un traitement conservateur depuis. «Il serait facile et prétentieux de dire que j'ai de grandes ambitions. Mais je suis en forme, vraiment», a déclaré Reusser à propos de son état de santé.

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«Nous verrons bien comment ça se déroule», a-t-elle philosophé. Sa préparation a été cependant perturbée à la suite de cette chute, et la Bernoise a notamment dû faire l'impasse sur les stages d'entraînement en altitude.

Reusser était déjà tombée début février lors de l'UAE Tour et avait dû se soigner suite à une blessure à l'épaule et une plaie au genou. Son objectif majeur de la saison reste le Tour de France. Avant cela, elle disputera également le Tour de Suisse.

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