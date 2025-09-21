  1. Clients Privés
Mondiaux de cyclisme À 34 ans, Marlen Reusser décroche enfin le titre mondial !

ATS

21.9.2025 - 13:00

Marlen Reusser a enfin décroché l'or mondial en contre-la-montre. La Bernoise a écrasé la concurrence dimanche à Kigali, au Rwanda, en ouverture des premiers Mondiaux sur route disputés sur sol africain.

Keystone-SDA

21.09.2025, 13:00

21.09.2025, 14:20

La coureuse de 34 ans s'est imposée en patronne sur le difficile parcours long de 31 km dans les rues de la capitale rwandaise. Elle a bouclé son effort solitaire en 43'09'', repoussant ses rivales néerlandaises Anna van der Breggen et Demi Vollering à respectivement 52'' et 1'05''.

Mondiaux de cyclisme. A Kigali, Marlen Reusser veut s'offrir le plus beau des cadeaux d'anniversaire

Mondiaux de cyclismeA Kigali, Marlen Reusser veut s'offrir le plus beau des cadeaux d'anniversaire

Médaillée d'argent en 2020 à Imola et en 2021 en Flandre, médaillée de bronze en 2022 en Australie, Reusser n'avait encore jamais été sacrée championne du monde. Elle pourra arborer le maillot arc-en-ciel lors des épreuves de contre-la-montre de l'année à venir.

«Du mal à y croire»

«J'ai du mal à y croire, j'ai essayé tant de fois et ça n'a jamais marché. Et maintenant j'ai réussi, enfin. C'est très spécial. Je suis tellement heureuse pour moi et tous ceux qui m'ont soutenue depuis toutes ces années», a réagi Reusser, encore à bout de souffle.

Cyclisme. Les principales questions autour de Mondiaux déjà historiques

CyclismeLes principales questions autour de Mondiaux déjà historiques

Dimanche, elle a pris sa revanche en survolant les débats sur un tracé particulièrement escarpé avec plusieurs ascensions très raides dont la côte pavée de Kimihurura qui a mis au supplice les coureuses les moins aguerries.

Avec ce titre mondial, la vice-championne olympique du chrono à Tokyo en 2021 met un point d'exclamation à sa magnifique saison. Victorieuse du Tour de Suisse en juin, elle avait également fini à la 2e place du classement général sur le Giro et sur la Vuelta.

20 ans après Karin Thürig

Marlen Reusser est seulement la deuxième Suissesse à être sacrée championne du monde du contre-la-montre, inscrit au programme des Mondiaux depuis 1994, après Karin Thürig. La Lucernoise avait triomphé en 2004 à Vérone et un an plus tard à Madrid.

Après cette médaille d'or, sans doute le plus grand succès de sa carrière, la Bernoise aura deux autres bonnes chances d'enrichir sa collection au Rwanda. Elle peut espérer un podium avec l'équipe helvétique mercredi à l'occasion du contre-la-montre en relais mixte, tout comme lors de la course en ligne féminine prévue samedi.

