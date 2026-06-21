  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour de Suisse Marlen Reusser : «Je suis vraiment cramée»

ATS

21.6.2026 - 14:40

Marlen Reusser a remporté pour la troisième fois le Tour de Suisse dimanche à Villars-sur-Ollon. La Bernoise est revenue sur cette démonstration de force, qui l'a vue gagner deux étapes en deux jours.

Marlen Reusser a triomphé à Villars-sur-Ollon.
Marlen Reusser a triomphé à Villars-sur-Ollon.
ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 14:40

21.06.2026, 15:22

Déjà vêtue de jaune à la faveur de son succès de la veille, Marlen Reusser affichait la mine des grands jours à l'heure de répondre aux médias après une victoire éclatante. «C'était une étape très dure, surtout dans la montée finale. La chaleur a également eu une influence, je suis vraiment cramée», a commenté la Suissesse de 34 ans.

Malgré les conditions, la coureuse de la formation Movistar a parfaitement géré sa fin de course pour rafler la mise, une victoire qui a une saveur toute particulière après un début de saison marqué par les blessures. «J'étais assez confiante, mais ça ne fait pas deux semaines que j'ai terminé le Tour d'Italie, où certaines coureuses avaient réussi à me lâcher. Ce succès me confirme que nous avons travaillé sur les bonnes choses entre-temps», s'est-elle réjouie.

Ce résultat est de bon augure avant le Tour de France Femmes, qui débutera le 1er août prochain à Lausanne. Reusser veut continuer le travail: «Je souffre encore un peu, mais nous avons su apprendre des erreurs du Giro, où il m'a manqué de force. Désormais, il me faut de l'altitude. Par rapport aux autres coureuses, il me manque aussi beaucoup d'entrainement», a-t-elle résumé. La championne du monde du contre-la montre compte pour l'heure deux victoires d'étapes sur la Grande Boucle, mais qui n'a jamais fait mieux que deuxième au classement général d'un grand Tour (réd. à deux reprises sur le Tour d'Espagne, en 2021 et 2025).

Cyclisme. Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

CyclismeMarlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Les plus lus

«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«Activité obscène» - En jet privé, Infantino symbole de la démesure de la FIFA
Faux papiers, sociétés écrans : le trafic de permis de séjour prospère en Suisse
Une princesse de Monaco rompt le silence: «on attend toujours plus des filles»
Italie : une voiture avec neuf jeunes tombe dans un canal, 3 morts
L'ancien propriétaire de Denner accuse Migros d'avoir sacrifié l'enseigne