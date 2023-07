Marlen Reusser a fini deuxième de la 5e étape du Tour de France Femmes. La Bernoise a ainsi montré une belle réaction après avoir perdu du temps la veille.

La victoire est revenue en solitaire à l'Allemande Ricarda Bauerfeind au terme des 126 km entre Onet-le-Château et Albi. Reusser a effectué un gros travail en tête du peloton pour revenir sur l'échappée. A 5 km du but, la Suissesse et l'Allemande Liane Lippert ont faussé compagnie au peloton des favorites, mais le duo n'a pas pu revenir sur la fugueuse, qui a franchi la ligne avec 22 secondes d'avance pour signer le deuxième succès de sa carrière.

«Je ne sais pas exactement pourquoi je me suis soudain retrouvée seule devant le peloton», a déclaré Marlen Reusser (31 ans). La vice-championne olympique du contre-la-montre a pu se tester dans l'optique du chrono dominical, dans lequel elle espère briller. Au général, la Belge Lotte Kopecky, coéquipière de Reusser (qui est 23e à 5'05), reste en jaune. La Genevoise Elise Chabbey a fini 64e de l'étape à 12'41 et occupe désormais le 38e rang à 15'49.

La Néerlandaise Demi Vollering, l'une des deux grandes favorites, a écopé d'une pénalité de vingt secondes pour un abri prolongé derrière une voiture, jugé illicite par les commissaires de course. La leader de l'équipe SD Worx, qui occupait la 2e place du général à 43 secondes de son équipière belge Lotte Kopecky, rétrograde en 7e position.

Elle fait ainsi une mauvaise opération. Sa grande rivale et compatriote Annemiek van Vleuten, tenante du titre, la devance désormais de 12 secondes à trois étapes de la fin de l'épreuve.

Vendredi, le peloton reliera Albi à Blagnac en Haute-Garonne sur un parcours proposant quatre difficultés répertoriées (toutes de 4e catégorie), la dernière figurant à plus de 40 kilomètres de la ligne.

