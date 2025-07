💥 @ElisaLongoB attacks, @MarlenReusser follows. Maglia Rosa on the line in Stage 6 to Terre Roveresche 🔥



💥 Longo Borghini attacca, Reusser risponde. La Maglia Rosa potrebbe cambiare sul traguardo di Terre Roveresche 🔥#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW @UCI_WWT pic.twitter.com/vLQO3ilILg