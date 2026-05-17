  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP de Catalogne Marquez contraint de passer par la case «opération» après sa chute

ATS

17.5.2026 - 19:07

L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), victime d'une chute impressionnante lors du Grand Prix de Catalogne de MotoGP, souffre de deux fractures dont une à la clavicule droite. Il va être opéré dès dimanche, a indiqué son équipe.

Alex Marquez souffre de deux fractures après sa chute.
Alex Marquez souffre de deux fractures après sa chute.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.05.2026, 19:07

17.05.2026, 19:11

Le Catalan souffre «d'une légère fracture de la (vertèbre cervicale) C7 qui sera réévaluée la semaine prochaine et d'une fracture de la clavicule droite qui va être stabilisée avec une plaque. Il sera opéré aujourd'hui (dimanche) à l'Hospital General de Catalunya», a écrit l'écurie italienne sur son compte X.

Alors qu'il était à la lutte avec Pedro Acosta (KTM) pour s'emparer de la tête, Marquez a percuté par l'arrière son compatriote qui a été victime d'un problème technique et a ralenti brusquement en pleine accélération.

GP de Catalogne. La course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez

GP de CatalogneLa course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez

Le cadet des frères Marquez a ensuite chuté à très grande vitesse et sa moto est partie en tonneaux avant de retomber en lambeaux sur la piste, provoquant l'arrêt de la course.

Sa roue avant a d'ailleurs percuté Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui n'a pu éviter la chute. Une heure plus tard, l'Italien a pourtant réussi à remporter le Grand Prix marqué par une seconde interruption consécutive à un accident du Français Johann Zarco (Honda-LCR).

GP de Catalogne. Fabio Di Giannantonio s’impose dans une course agitée

GP de CatalogneFabio Di Giannantonio s’impose dans une course agitée

Après des radios qui n'ont révélé aucune fracture, le doyen de la grille de MotoGP (35 ans) a été conduit à l'hôpital pour subir un scanner en raison de douleurs à la jambe gauche, a précisé son équipe.

L’énorme chute d’Alex Marquez

Les plus lus

«Prière nationale» à deux pas de la Maison Blanche
Une fin frustrante pour le FC Sion : YB brise le rêve sédunois
La course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez
Sinner s’impose face à Ruud et met fin une disette de 50 ans !
Vague d'arnaques au faux policier dans le canton de Fribourg
La Suisse a raté la finale pour seulement 15 points