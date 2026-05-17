L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), victime d'une chute impressionnante lors du Grand Prix de Catalogne de MotoGP, souffre de deux fractures dont une à la clavicule droite. Il va être opéré dès dimanche, a indiqué son équipe.

Alex Marquez souffre de deux fractures après sa chute. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le Catalan souffre «d'une légère fracture de la (vertèbre cervicale) C7 qui sera réévaluée la semaine prochaine et d'une fracture de la clavicule droite qui va être stabilisée avec une plaque. Il sera opéré aujourd'hui (dimanche) à l'Hospital General de Catalunya», a écrit l'écurie italienne sur son compte X.

Alors qu'il était à la lutte avec Pedro Acosta (KTM) pour s'emparer de la tête, Marquez a percuté par l'arrière son compatriote qui a été victime d'un problème technique et a ralenti brusquement en pleine accélération.

Le cadet des frères Marquez a ensuite chuté à très grande vitesse et sa moto est partie en tonneaux avant de retomber en lambeaux sur la piste, provoquant l'arrêt de la course.

Sa roue avant a d'ailleurs percuté Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), qui n'a pu éviter la chute. Une heure plus tard, l'Italien a pourtant réussi à remporter le Grand Prix marqué par une seconde interruption consécutive à un accident du Français Johann Zarco (Honda-LCR).

Après des radios qui n'ont révélé aucune fracture, le doyen de la grille de MotoGP (35 ans) a été conduit à l'hôpital pour subir un scanner en raison de douleurs à la jambe gauche, a précisé son équipe.

L’énorme chute d’Alex Marquez