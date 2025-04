Bâle sera le théâtre dès jeudi de la finale de la Coupe du monde. Trois disciplines sont concernées: le saut, qui est l'épreuve principale, le dressage et la voltige. Pas moins de 1,595 millions d'euros de prix seront mis en jeu.

Martin Fuchs, ici avec Leone Jei, sera le meilleur atout suisse à Bâle (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Quels cavaliers suisses en saut ?

Les espoirs helvétiques en saut reposeront en grande partie sur Martin Fuchs (32 ans). Le Zurichois disputera sa septième finale à ce niveau. Il dispose de deux excellentes montures, à savoir Conner Jei et Leone Jei. Il n'a pas encore décidé avec quel cheval il allait s'aligner.

Le Genevois Edouard Schmitz s'est aussi qualifié, pour la deuxième fois après Omaha 2023. Il fera confiance à son hongre Gamin.

Le grand absent aura pour nom Steve Guerdat. Le Jurassien, médaillé d'argent des JO de Paris, a récemment dû se soumettre à une opération du dos. Il espère reprendre la compétition prochainement.

Quelle importance ?

Cette finale de la saison indoor est ce qu'il y a de plus important après les grandes compétitions internationales en été, comme les Européens prévus à La Corogne cette année. Les cavaliers de saut se partageront la plus grande part du gâteau, avec 1,3 million d'euros. Les meilleurs du classement mondial seront au départ, pour autant qu'ils se soient qualifiés.

Quel mode de compétition ?

Contrairement aux JO, la compétition se dispute sur un mode de championnat en trois parties. Il y a d'abord la chasse, prévue jeudi, dans laquelle chaque faute compte comme une pénalité de quatre secondes. Le vendredi, les cavaliers effectueront une épreuve en format classique, avec barrage.

Les points de classement des deux premières épreuves seront pris en compte (transformés en points de pénalité) pour les deux manches dominicales.

Qui est le tenant du titre ?

Le Suédois Henrik von Eckermann domine le classement mondial depuis 32 mois. Le mari de la Suissesse Janika Sprunger a gagné la finale de la Coupe du monde en 2023 et 2024. Il ambitionne de réussir la passe de trois et de rejoindre ainsi au palmarès Hugo Simon (AUT), Rodrigo Pessoa (BRA), Meredith Michaels-Beerbaum (GER), Marcus Ehning (GER) et Guerdat.

Von Eckermann sera cependant privé de son meilleur cheval, King Edward. Seul Pessoa a remporté la finale trois fois consécutivement.

Quelles sont les chances de Martin Fuchs ?

Le Zurichois fait partie des favoris. Il occupe le 4e rang de la hiérarchie mondiale et a déjà inscrit son nom au palmarès, en 2022 à Leipzig. Il avait fini 2e à Göteborg en 2019 derrière Steve Guerdat. Martin Fuchs aura son mot à dire sur les rives du Rhin.