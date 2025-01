Martin Fuchs aura une grande pression sur ses épaules dimanche lors du saut au CHI de Bâle. S'il ne réussit pas un bon résultat, sa participation à la finale de la Coupe du monde, en avril aussi à Bâle, s'en trouvera menacée.

Martin Fuchs aura une grande pression à Bâle. ats

Ce rendez-vous à domicile sera le plus important de la saison pour les cavaliers suisses, car le championnat d'Europe cet été en Espagne ne comptera pas encore pour les qualifications en vue des Jeux olympiques 2028 à Los Angeles. La finale de la Coupe du monde est un objectif que les meilleurs mondiaux se fixent.

Martin Fuchs, 5e mondial, vainqueur du top ten à Genève en décembre, n'est pas encore assuré de pouvoir disputer la finale à Bâle début avril. Le Zurichois n'a amassé que cinq points en six concours. Il doit donc briller ce week-end lors du CHI sur les bords du Rhin, car la phase de qualification arrive bientôt à son terme.

Podiums nécessaires

Fuchs aura sans doute besoin de deux podiums d'ici la fin. Les rangs 1 à 3 rapportent respectivement 20, 17 et 15 unités. Le cut pour figurer dans le top 18 se situe généralement un peu sous les 40 points.

Jusqu'ici, le cavalier zurichois âgé de 32 ans a connu sa part de malchance. Mais en tant que membre du top ten mondial, il peut participer à chaque concours de Coupe du monde. Après Bâle, il pourra ainsi se rendre à Leipzig, Amsterdam, Bordeaux et Göteborg pour tenter d'obtenir les points nécessaires.

Steve Guerdat peut pour sa part se montrer serein. Le Jurassien compte déjà 36 points et devrait sauf catastrophe être qualifié pour la finale. Deux autres Suisses peuvent l'imiter, à savoir le Genevois Edouard Schmitz (29 points) et la Bâloise Géraldine Straumann (22). Tous deux ont déjà fait plus de la moitié du chemin et ainsi pris de l'avance sur Alain Jufer (10) et Pius Schwizer (8).