L'ultra-traileur et aventurier français Mathieu Blanchard a abandonné la Barkley marathon, évènement unique par sa difficulté, lors de la 3e boucle a annoncé l'organisation dimanche.

Le froid a eu raison de Mathieu Blanchard, qui a dû abandonner pendant la 3e boucle de la Barkley Marathon. AFP

Agence France-Presse Clara Francey

«Mathieu Blanchard abandonne lors de la 3e boucle à cause du froid», écrit dimanche sur son compte X Keith Dunn, un proche du déroutant organisateur Lazarus Lake, dont les posts font chaque année figure de suivi en direct puis de résultats officiels pour cette épreuve disputée dans le parc Frozen Head (Tennessee, États-Unis).

Seulement quatre coureurs, dont Blanchard, avaient terminé à temps la 2e boucle. Au total, les participants doivent terminer 5 boucles en moins de douze heures chacune pour un total de 160 km (20.000 m de dénivelé positif) dans une forêt inhospitalière, souvent hors sentier, et cette année avec une météo épouvantable.

Depuis sa première édition en 1986, seules 20 personnes sont venues à bout du parcours. Personne n'avait fini en 2025. Cinq avaient terminé l'aventure en 2024, dont une première femme, Jasmin Paris.

L'évènement extrême a été avancé d'environ un mois cette année, dans des conditions météo encore plus éprouvantes que d'habitude.

