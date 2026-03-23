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Ski freestyle Priorité à la guérison : Mathilde Gremaud met fin à sa saison

ATS

23.3.2026 - 13:27

Mathilde Gremaud (26 ans) met fin à sa saison. La double championne olympique de slopestyle (2022, 2026) renonce ainsi aux finales de Coupe du monde à Silvaplana, a indiqué Swiss-Ski.

Mathilde Gremaud après sa chute à Livigno.
Mathilde Gremaud après sa chute à Livigno.
IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA

23.03.2026, 13:27

24.03.2026, 07:37

La Fribourgeoise souffre encore des suites d'une chute survenue avant le Big Air aux JO de Milan – Cortina. Elle avait notamment été touchée au dos. La décision a été prise de ne rien risquer et de se concentrer sur une totale guérison.

Ski freestyle. Son dos encore endolori, Mathilde Gremaud fait l'impasse sur Tignes

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L'an dernier en Engadine, Mathilde Gremaud avait décroché son deuxième titre mondial en slopestyle.

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

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Le commune fribourgeoise a accueilli ses deux championnes olympiques de Milan-Cortina comme il se doit. Un cortège dans le village et une partie officielle dans la salle de gym ont été organisés, de quoi ravir les deux athlètes locales.

27.02.2026

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