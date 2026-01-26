Mathilde Gremaud a parfaitement conclu sa préparation pour les Jeux olympiques lors des X Games d'Aspen. La Fribourgeoise a remporté l'épreuve du Big Air et a glané le bronze en slopestyle.

Keystone-SDA ATS

Elle a réalisé un score de 94,66 points pour s'imposer, comptant moins d'un point d'avance sur sa poursuivante écossaise Kirsty Muir, tandis que la Canadienne Megan Oldham a complété le podium. En slopestyle, la championne olympique en titre a dû s'avouer vaincue par Muir, vainqueure, et la Canadienne Naomi Urness.

Avec ces deux podiums, la Suissesse compte désormais 11 médailles aux X Games, dont quatre titres en Big Air. Chez les messieurs, le Grison Andri Ragettli a terminé au pied du podium en ski slopestyle, tandis que l'Obwaldien Fabian Bösch ne s'est pas présenté au départ.