Triathlon Matthew Hauser couronné, Max Studer dans le top 10

ATS

19.10.2025 - 13:03

Le triathlète australien Matthew Hauser est devenu le nouveau champion du monde de la distance olympique à Wollongong en Australie. Lors de cette finale de la Série mondiale, Max Studer s'est classé sixième.

Keystone-SDA

19.10.2025, 13:03

Hauser a dominé sa course à domicile au sud de Sydney, tout comme il a éclipsé la concurrence pendant toute la saison. Après 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, le coureur de 27 ans a relégué ses plus proches concurrents à plus d'une demi-minute en 1h42'41.

Max Studer a à nouveau réalisé une course solide. Le vainqueur de la Série mondiale en Chine a perdu du temps sur le parcours de natation, mais a ensuite rattrapé son retard progressivement à vélo, puis surtout en course à pied. Au final, le Soleurois s'est classé sixième avec un retard de 1'06. Simon Westermann, 28e, a perdu un peu plus de quatre minutes sur le vainqueur.

Au classement de la Série mondiale, qui prend en compte les trois meilleures courses et la finale de la saison en Australie, Hauser a largement dominé les débats avec quatre victoires et 4250 points, le maximum possible. Il est le premier champion du monde australien depuis 20 ans.

Le Brésilien Miguel Hidalgo a lui remporté la médaille d'argent, le bronze revenant au Portugais Vasco Vilaca. Studer, meilleur Suisse, a pris la 8e place du classement général.

La course féminine s'est déroulée sans représentante suisse. L'Allemande Lisa Tertsch s'est assurée le titre de championne du monde grâce à sa victoire. Au classement général, elle est remontée de la quatrième à la première place lors de cette dernière étape de la Série mondiale.

