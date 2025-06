Le coureur australien Michael Matthews doit déclarer forfait pour le Tour de France (5-27 juillet). Ceci après avoir présenté des signes d'une embolie pulmonaire lors d'un stage en altitude.

Keystone-SDA ATS

«L'état de Matthews est stable, a annoncé son équipe Jayco-AlUla vendredi dans un communiqué. L'équipe médicale cherche à connaître l'étendue du problème et ses causes possibles afin d'établir un protocole sûr et adapté pour l'athlète. Pendant cette période, Matthews sera éloigné de la compétition pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque pour sa santé et son bien-être, et il ne participera donc pas au prochain Tour de France.»

L'embolie pulmonaire est l'obstruction plus ou moins complète d'une artère pulmonaire ou d'une branche de cette artère, le plus souvent par un caillot sanguin. C'est une urgence médicale qui peut parfois être mortelle.

Matthews, 34 ans, est quadruple vainqueur d'étape sur le Tour de France et compte 43 victoires à son palmarès professionnel.