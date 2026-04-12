Matthias Kyburz a terminé au 13e rang du marathon de Paris. Cinquième meilleur Européen, l'octuple champion du monde de course d'orientation a réalisé un chrono de 2h08'37 pour confirmer la limite qualificative pour les Européens de Birmingham.

Matthias Kyburz confirme son niveau avec un top 15 à Paris (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Argovien faisait encore partie du groupe de tête composé de 18 coureurs à mi-course (1h03'16). Il n'a pas suivi le rythme à partir du 25e km, mais a réussi à gagner quelques places sur la dernière partie du parcours, très vallonnée. Il a concédé au final 3'19 sur le vainqueur, l'Italien Yeman Crippa (2h05'18).

Matthias Kyburz disputait son cinquième marathon, le troisième à Paris. Son record personnel, établi en 2025 à Séville sur un parcours plus «roulant», est de 2h06'48. Il s'est illustré en novembre dernier en terminant 4e du marathon de New York.