Matthias Kyburz (35 ans) mettra fin à sa carrière ce week-end à Uster lors des finales de Coupe du monde. L'octuple champion du monde va désormais se concentrer pleinement sur le marathon.

Matthias Kyburz va désormais tout miser sur le marathon. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'an passé, Kyburz avait participé au marathon des Jeux olympiques de Paris et il s'était classé 30e. Son objectif sera de réaliser «une performance au top» à Los Angeles en 2028. Il a annoncé son choix de quitter la course d'orientation lors d'une conférence de presse.

«Durant les dernières semaines, la décision a mûri en moi qu'il était temps de terminer ma carrière en course d'orientation pour me consacrer pleinement au marathon», a expliqué le champion. Il a souligné se réjouir de prendre congé de sa discipline devant son public à Uster.

Kyburz possède un immense palmarès, avec huit titres mondiaux et neuf médailles d'or aux Européens. Il compte en outre six victoires au général de la Coupe du monde.

En février dernier, Matthias Kyburz a couru le marathon de Séville en 2h06'48, soit le deuxième meilleur temps jamais obtenu par un athlète suisse. Son prochain objectif sera le marathon de New York le 2 novembre. «Ensuite, je veux faire fort l'an prochain sur le marathon des Européens», a-t-il annoncé.