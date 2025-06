Maud Jayet, la stratège de l’équipe de Suisse de SailGP, se réjouit des progrès enregistrés par l’équipage helvétique depuis le début de la saison. Avant la mythique étape new-yorkaise, la Vaudoise de 29 ans s’est confiée à blue Sport.

Il y a 10 mois, la déception était grande pour Maud Jayet, au pied du podium olympique à Marseille. Mais quelle meilleure manière de rebondir que d’intégrer l’équipe de Suisse de SailGP ? Sa campagne olympique terminée, la Vaudoise est devenue la stratège attitrée de l’Eiger, le bateau helvétique barré par Sébastien Schneiter sur le très sélectif circuit mondial des F50 volants.

«J’ai participé aux Jeux olympiques avec Sébastien Schneiter et Arno de Planta», a rappelé celle qui a remporté l’argent mondial en Laser tant en 2022 qu’en 2023. «Ensuite, à la fin du cycle, j’ai bien entendu espéré pouvoir intégrer le projet en SailGP. Je suis très contente qu’ils me fassent confiance et pour l’instant, j’ai l’impression que ça se passe plutôt bien.» C’est ainsi que la native de Lausanne, qui avait déjà brièvement oeuvré sur le bateau suisse lors de ses débuts sur le tour, a été retenue. Avec succès, puisque le bateau helvétique semble avoir franchi un cap depuis le début de la saison.

Une finale en point de mire

Actuellement, l’équipage helvétique occupe la 7e place (sur 12) du championnat. «Je suis contente de cette première moitié de saison», sourit Maud Jayet. «On a vraiment remarqué les progrès depuis le début. On avait tous une part d’appréhension pour savoir si les résultats allaient suivre (ndlr: l’équipe a été passablement renouvelée), et c’est déjà le cas, même si on est gourmand.» Le prochain objectif pour les Suisses ? Une première finale et pourquoi pas une première victoire. «On veut vraiment franchir ce dernier échelon.»

Pour ce faire, les marins rouges à croix blanches doivent peaufiner certains détails, ce qu’ils ont eu le temps de faire depuis la dernière épreuve à San Francisco fin mars. En effet, le premier rendez-vous prévu à Rio de Janeiro en mai a été annulé, après qu’un défaut structurel sur certaines ailes ait été découvert à la suite d’un accident sur le bateau australien.

«On espère que le travail effectué dans ce laps de temps va nous permettre de faire une petite différence dès New York», ajoute Maud Jayet. «On doit notamment gagner en régularité et être capables de remonter quelques places même lorsque nos départs ne sont pas parfaits.»

Au pied de la statue de la Liberté, la Vaudoise découvrira un plan d’eau pour le moins particulier. «Je me réjouis beaucoup, je n’ai jamais navigué là-bas, ça va être assez exceptionnel.» Avec les courants venants des rivières autour de Manhattan, les vents perturbés par les gratte-ciels et les autres obstacles du site, le rôle de stratège de l’unique représentante féminine de l’équipe suisse sera particulièrement scruté. «Je vais devoir anticiper beaucoup de choses.»

«Peindre une image avec mes mots»

Son rôle est primordial puisqu’elle «est» les yeux du barreur Sébastien Schneiter lorsque celui-ci ne voit pas forcément l’entier de la flotte et du plan d’eau autour de lui. «C’est hyper intéressant mais vraiment stressant pour moi car je porte une grande part de responsabilité», souligne-t-elle. «Il y a douze bateaux, des croisements très serrés. Sébastien, de sa position, ne voit pas toujours grand-chose. J’essaie de constamment lui peindre une image avec mes mots.»

Les réflexes s’améliorent de jour en jour sur le bateau suisse. De quoi aborder New York et le retour en Europe par la suite avec des ambitions. Notamment lorsqu’il s’agira de s’élancer à Genève, pour la première fois de l’histoire de la classe. «Ça va être vraiment incroyable et je me réjouis énormément en espérant avoir de bonnes conditions météo.» Ce qui est certain, c’est que la confiance est au beau fixe. «On est prêts pour notre première finale !»