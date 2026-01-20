  1. Clients Privés
Tour Down Under Le Zurichois Mauro Schmid lance sa saison de belle manière

ATS

20.1.2026 - 11:40

Mauro Schmid a bien démarré la nouvelle saison de cyclisme. Le Zurichois a pris la 6e place du prologue de 3,6 km du Tour Down Under, mardi à Adélaïde, en Australie.

Mauro Schmid a bien démarré la nouvelle saison de cyclisme (archive).
Mauro Schmid a bien démarré la nouvelle saison de cyclisme (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.01.2026, 11:40

Le champion de Suisse a concédé quatre secondes à Samuel Watson lors du coup d'envoi de cette course de six jours comptant pour le World Tour. Le Britannique avait déjà remporté le prologue du Tour de Romandie à Saint-Imier en avril dernier.

Dans le sud de l'Australie, Watson s'est imposé avec 59 centièmes d'avance sur son compatriote Ethan Vernon. Le deuxième participant suisse, Joel Suter, s'est classé 46e avec 13 secondes de débours.

