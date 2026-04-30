Mauro Schmid réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Le Suisse le plus en forme du moment espère concrétiser sa forme pour remporter une étape sur le Tour de Romandie.

Mauro Schmid roule depuis deux ans avec le maillot de champion de Suisse sur les épaules. IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA, par Lucien Ferreño, Villars-sur-Glâne ATS

Mardi à Villars-sur-Glâne, le puncheur de la formation Jayco AIUla affichait un large sourire. Après s'être aligné sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, le Zurichois a décroché une belle quatrième place sur le prologue. «Je n'ai pas encore complètement récupéré, a admis le coureur de 26 ans. J'aurais préféré un prologue à peine plus long, mais je suis content de ma performance et j'ai pris du plaisir.»

Un palmarès fourni

Schmid présente déjà un solide palmarès sur les courses à étapes, enrichi cette année avec un deuxième succès au classement général de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali après celui glané en 2023. Il avait explosé aux yeux du grand public lors de sa première victoire sur le Giro en 2021 à Montalcino, au terme d'une étape vallonnée dont le profil n'est pas sans rappeler celle au programme du TdR entre Rue et Vucherens jeudi.

«Cette édition du Tour de Romandie est beaucoup trop montagneuse pour moi, notamment après ma préparation pour les classiques, et je suis un peu à la limite physiquement après mon début d'année. Si je parviens à m'immiscer dans la lutte pour une victoire d'étape, je serais très heureux», déclare toutefois le Zurichois.

Un excellent début de saison

Depuis, le métronome a fait preuve d'une belle constance, remportant le classement général du Tour de Belgique en 2022, puis celui du Tour de Slovaquie en 2024 dans la foulée de son premier titre de champion de Suisse sur route. Le Zurichois a conservé son maillot rouge à croix blanche en 2025, le complétant avec celui du contre-la-montre.

Cette année, le puncheur a multiplié les places d'honneur, accrochant une deuxième place du classement général Tour Down Under, un sixième rang sur l'Amstel Gold Race et terminant deuxième de la Flèche Wallone mercredi dernier derrière le joyau français Paul Seixas.

En se présentant au départ du TdR avec déjà 24 jours de course en 2026, Schmid souhaite terminer en beauté cette première partie de saison. «Je suis en Romandie avant tout en soutien pour mon équipe, a indiqué le champion du monde de contre-la-montre par équipe 2023. Mais le fait de pouvoir arborer mon maillot de champion de Suisse à domicile rajoute une dimension supplémentaire.»

Succédera-t-il à Marc Hirschi?

Après le Romandie, le Suisse fera une pause, avant d'enchaîner avec le Tour de Suisse (17-21 juin) et les Championnats de Suisse. «La défense de mes maillots de champion de Suisse sera difficile, mais le tracé me convient, a-t-il avancé. Je ne me mets pas trop de pression, ça fait deux ans que je prends énormément de plaisir sur le vélo et je souhaite que ça continue.»

En 2025, lors de sa première participation au Tour de France, il avait manqué de peu la victoire d'étape à Toulouse, seulement battu au sprint par Jonas Abrahamsen. De quoi l'inspirer en vue du mois de juillet, et pourquoi pas d'apporter à la Suisse un premier succès sur les routes du TdF depuis Marc Hirschi en 2020.