Max Kanter (XDS-Astana) s'est imposé au sprint lors de la 2e étape de Paris-Nice de 187 km disputée entre Epône et Montargis lundi. L'Américain Luke Lamperti a conservé son maillot jaune de leader.

Kanter at a canter! 🔥 Max Kanter picks up the biggest win of his career on Stage 2 of Paris–Nice 👏 pic.twitter.com/0MMdA4JyAE — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 9, 2026

Keystone-SDA ATS

Le coureur de l'équipe Astana a devancé le Néo-Zélandais Laurence Pithie et le Belge Jasper Stuyven dans un final nerveux où le peloton a repris le Néerlandais Daan Hoole, échappé dans les vingt derniers kilomètres, à quelques centaines de mètres de la ligne. Du côté des Suisses, Stefan Bisseger s'est classé dans le même temps que le vainqueur au 39e rang, tout comme Johan Jacobs (71e) et Fabio Christen (108e).

La 3e étape mardi s'annonce comme le premier grand rendez-vous pour les coureurs du classement général avec un contre-la-montre par équipes de 23,5 km dans la Nièvre, entre Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire. Parmi les favoris, le Danois Jonas Vingegaard et l'Espagnol Juan Ayuso auront l'occasion de marquer les esprits.