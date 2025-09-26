Max Studer a remporté le triathlon de la Série mondiale à Weihaien Chine. Le Soleurois a devancé l'Allemand Henry Graf et l'Américain John Reed pour s'imposer dans un temps de 1h40'03.

MAX STUDER DOMINATES THE RUN IN WEIHAI 🥇🇨🇭



Incredible win for the recent 2025 European champion in the men’s #WTCSWeihai!



Henry Graf fights until the end for silver 🥈and John Reed takes the bronze! 🥉#WTCSWeihai #Triathlon #TheFutureNow pic.twitter.com/dQJFqQpeBJ — World Triathlon (@worldtriathlon) September 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Deuxième Helvète, Simon Westermann a pris la 14e place. Au classement mondial, qui prend en compte les trois meilleures courses, Adrien Briffod et Max Studer occupent respectivement les 10e et 12e places. Studer n'a toutefois que deux épreuves à son actif.

Après l'Europe

Agé de 29 ans, Studer tient actuellement la grande forme. Fin août, le participant aux JO de Tokyo et de Paris avait gagné le titre européen sur la distance olympique à Istanbul.

Chez les dames, la meilleure Suissesse fut Alissa König, 11e.