Triathlon Max Studer, un Suisse sur le toit du monde en Chine !

ATS

26.9.2025 - 10:07

Max Studer a remporté le triathlon de la Série mondiale à Weihaien Chine. Le Soleurois a devancé l'Allemand Henry Graf et l'Américain John Reed pour s'imposer dans un temps de 1h40'03.

Keystone-SDA

26.09.2025, 10:07

Deuxième Helvète, Simon Westermann a pris la 14e place.  Au classement mondial, qui prend en compte les trois meilleures courses, Adrien Briffod et Max Studer occupent respectivement les 10e et 12e places. Studer n'a toutefois que deux épreuves à son actif.

Après l'Europe

Agé de 29 ans, Studer tient actuellement la grande forme. Fin août, le participant aux JO de Tokyo et de Paris avait gagné le titre européen sur la distance olympique à Istanbul.

Chez les dames, la meilleure Suissesse fut Alissa König, 11e.

