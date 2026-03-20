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Natation McEvoy, l'Usain Bolt des bassins : un vieux record du monde tombe !

Arthur Rappaz

20.3.2026

L'Australien Cameron McEvoy a battu le record du monde du 50 m libre, qui appartenait depuis 2009 au Brésilien Cesar Cielo, vendredi lors d'une compétition à Shenzhen en Chine.

,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

20.03.2026, 16:24

20.03.2026, 16:54

Avec un chrono de 20''88, McEvoy, champion olympique de la distance en 2024 à Paris, a ôté 0''03 à la marque de Cielo, qui datait de l'époque des combinaisons en polyuréthane.

A 31 ans, l'Australien est le premier à descendre sous les 21 secondes sans l'aide de ces combinaisons, interdites depuis 2010.

«Cela ne compte pas...». Un champion olympique dégomme les «Enhanced Games»

«Cela ne compte pas...»Un champion olympique dégomme les «Enhanced Games»

McEvoy a pulvérisé son ancien meilleur temps (21 sec 06) lors de la finale du China Swimming Open disputée vendredi à Shenzhen. Il a survolé la course en devançant très largement l'Américain Jack Alexy (21 sec 57) et un autre Australien, Kyle Chalmers (22 sec 01).

«Rapide comme l'éclair»

«Félicitations, Cam! Une course rapide comme l'éclair! Incroyable!», a réagi Cielo sur Instagram. «J'ai lu il y a quelque temps une phrase qui résume parfaitement ce que tu as accompli: +On ne change jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rende l'ancien obsolète.+ Félicitations!»

Ce à quoi McEvoy, également double champion du monde de l'épreuve (2023 et 2025), a répondu: «Merci @cesarcielof – +Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est en me tenant sur les épaules des géants+ et toi, mon ami, tu es un géant dans ce sport.»

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