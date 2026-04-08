Un an après avoir remporté le dernier tournoi majeur qui lui résistait, Rory McIlroy entame jeudi le prestigieux Masters d'Augusta en quête d'un rare doublé. Il est libéré de toute pression.

Presque un an après son succès historique au Masters 2025, Rory McIlroy revient à Augusta pour défendre sa veste verte. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les genoux sur le green, les poings serrés, le Nord-Irlandais célébrait il y a un an son triomphe tant attendu sur le plus grand tournoi du monde, à l'issue d'un dimanche irrespirable achevé en play-off face à l'Anglais Justin Rose.

«C'était ma meilleure chance de compléter ma collection en Grand Chelem, je ne pense pas avoir connu une autre journée de golf comparable en termes d'émotions à ce dimanche», a déclaré Rory McIlroy, de retour dans le temple d'Augusta.

Après l'US Open (2011), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), le no 2 mondial avait fini par enfiler la célèbre veste verte suivant une décennie de désillusions, qui avaient fini par former une malédiction.

«Un changement mental»

Libéré de toute pression, le sixième golfeur à avoir gagné tous les majeurs ambitionne à 36 ans de rejoindre Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002), les seuls à avoir gagné deux éditions de suite à Augusta.

«Les premiers jours sur place je profite, mais à partir de mercredi (veille du tournoi, ndlr) les choses sérieuses commencent, il y a un changement mental, je me concentre sur le jeu pour, je l'espère, gagner un nouveau Masters», a-t-il expliqué avant sa 18e participation.

A l'analyse de son succès de 2025, McIlroy remarque qu'il a été «récompensé» lorsqu'il jouait de manière «agressive». «C'est une bonne leçon: il ne faut jamais lever le pied de l'accélérateur.»

Le chouchou du public n'a pas encore gagné en 2026, mais s'est rassuré avec la deuxième place du Genesis Invitational à Los Angeles en février.

Tiger Woods absent

La concurrence sera en partie américaine, menée par l'inévitable no 1 mondial Scottie Scheffler, titré à Augusta en 2022 et 2024. Scheffler n'a plus joué depuis sa 22e place au Players Championship mi-mars, profitant de la naissance de son deuxième enfant fin mars. Il espère lui aussi compléter cette année sa collection de majeurs, mais devra attendre pour cela l'US Open mi-juin.

Son compatriote Bryson DeChambeau mène la délégation en provenance du circuit LIV, concurrent du PGA, soit une dizaine de joueurs dont l'ancien vainqueur espagnol Jon Rahm. Les Américains Collin Morikawa, Jacob Bridgeman et Akshay Bhatia ont gagné les principaux tournois du début de saison sur le circuit nord-américain de référence.

Sur les 91 participants, 46 – soit une courte majorité – sont internationaux, dont l'Anglais Justin Rose, déjà trois fois deuxième à Augusta (2015, 2017 et 2025), ou encore son compatriote en forme Matt Fitzpatrick. «J'espère que ça va simplement me donner confiance en mes capacités à gagner», a dit Rose à propos de ses places de dauphin. «Je n'ai pas l'impression d'avoir à trouver quelque chose de différent en moi», ajoute celui qui s'est rassuré avec un titre à Torrey Pines début février.

Les vieilles gloires Phil Mickelson, en raison de problèmes familiaux, et Tiger Woods manquent à l'appel. Tiger Woods a annoncé la semaine passée se «mettre en retrait» du golf afin de «suivre un traitement», lui qui a été arrêté le 27 mars pour «conduite sous influence» en Floride après avoir causé un nouvel accident de la route, sa voiture finissant sur le flanc.