En quête d'un rare doublé, Rory McIlroy a réussi un deuxième tour magnifique pour s'envoler au classement du Masters d'Augusta vendredi. Le Nord-Irlandais possède une avance record de six coups.

Rory McIlroy possède 6 coups d'avance en tête du Masters après 2 des 4 tours ats

Keystone-SDA ATS

Enfin titré en 2025 sur le plus prestigieux tournoi du monde, ce qui lui avait permis de compléter sa collection de majeurs, Rory McIlroy s'est placé avant le week-end en très bonne position pour réussir un doublé seulement validé par les légendes Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002).

Le no 2 mondial partageait déjà la tête du classement jeudi soir avec l'Américain Sam Burns. Grâce à une carte de 65, la meilleure du jour, il pointe désormais seul en 1re position avec six coups d'avance sur Burns et son compatriote Patrick Reed, champion en 2018, un matelas jamais vu à Augusta à mi-parcours. Les Anglais Justin Rose et Tommy Fleetwood ainsi que l'Irlandais Shane Lowry suivent à la 4e place un coup plus loin.

Après un début de journée parfait (trois birdies en quatre trous), puis un milieu de partie dans le rang (deux bogeys et cinq trous dans le par du no 5 au no 11), McIlroy a fini très fort avec six birdies lors des sept derniers trous. Impeccable sur les greens, il a réussi un chip magnifique au no 17 de plus de 26 mètres roulant jusqu'au trou pour un birdie, avant de parachever sa grande journée d'un nouveau birdie au no 18, sous la lumière tombante d'Augusta.

Scheffler à 12 coups de la tête

Le no 1 mondial Scottie Scheffler, titré en 2022 et 2024, a lui reculé au classement à la 24e place à cause d'une mauvaise journée deux coups au-dessus du par, et pointe à douze coups de McIlroy. Le double vainqueur en majeur Bryson DeChambeau a manqué le cut, comme les hommes en forme J.J. Spaun, Akshay Bhatia et Robert MacIntyre.