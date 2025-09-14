  1. Clients Privés
GP de Montréal McNulty triomphe grâce à un cadeau de Pogacar

ATS

14.9.2025 - 22:58

L'Américain Brandon McNulty a remporté dimanche le Grand Prix de Montréal en passant la ligne devant son leader chez UAE, Tadej Pogacar. Le Slovène, avec lequel il s'était isolé dans l'avant-dernier tour de circuit, lui a offert la victoire dans les derniers mètres.

Victoire de Brandon McNulty à Montréal (archives).
Victoire de Brandon McNulty à Montréal (archives).
EPA

Keystone-SDA

14.09.2025, 22:58

Les deux hommes ont conclu une démonstration collective de leur équipe, la formation émiratie signant au Canada sa 85e victoire cette année, égalant le record du nombre de succès d'une même équipe sur une saison que détenait la formation HTC-Columbia depuis 2009.

