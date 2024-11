Le navigateur Yoann Richomme (Paprec Arkea), l'un des leaders du Vendée Globe, a parcouru entre mardi et mercredi 551,81 milles (1’021 km) en s'approchant du Pot-au-Noir, un nouveau record pour un voilier monocoque.

Record des 24H battu 💥



Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) bat le record de distance parcourue en 24h en monocoque et en solitaire* avec 551,84 milles au compteur. Le précédent record avait été établi par Nicolas Lunven il y a tout juste une semaine (546,64 milles).



*Avant… pic.twitter.com/3KaYe1RlQs — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 20, 2024

AFP Nicolas Larchevêque

En l'espace de 24 heures, le marin varois, l'un des favoris de cette 10e édition de l'Everest des mers, a repris six places sur la concurrence, pointant au 4e rang à 11 heures mercredi, grâce à des vents portants avoisinant les 20 noeuds.

Sa vitesse moyenne sur un jour a été enregistrée à 22,89 noeuds (42,4 km/h), trois noeuds de plus que l'actuel leader Sam Goodchild (Vulnerable) sur qui il était en train de fondre dans l'après-midi.

Dans une vidéo mardi soir, il se filmait en train de naviguer à plus de 30 noeuds à la barre de son voilier volant, ravi d'avoir retrouvé du vent après plusieurs jours de petit temps.

La «revanche dans le Sud» ?

Le précédent record avait été établi la semaine dernière par son concurrent Nicolas Lunven (Holcim-PRB) au large du Portugal. Le Breton avait parcouru 546 milles en 24 heures pour revenir sur la tête de course.

«J'ai un petit message pour Nico Lulu : mec, je suis désolé, je suis triste pour toi... Je t'ai piqué ton record du monde», a plaisanté Richomme dans une vidéo envoyée depuis le bord quelques secondes après l'annonce de la nouvelle. «Revanche dans le Sud», a-t-il ajouté facétieux et riant.

Arrivé à la barre d'un Imoca il y a un an et demi seulement, après avoir remporté deux Solitaire du Figaro et deux Route du Rhum en Class40, ce marin appliqué au grand gabarit a rapidement montré qu'il pouvait s'imposer face aux meilleurs.

Il a gagné deux (The Transat 2024, Retour à la base 2023) des trois transatlantiques en solitaire du parcours de sélection pour le Vendée Globe. Son voilier bleu et rouge, mis à l'eau en février 2023, est considéré comme l'un des plus rapides de la flotte.

Comme les autres leaders de la course, il était toutefois contraint de ralentir dans l'après-midi de mercredi, en pénétrant dans l'imprévisible Pot-au-Noir où le vent devrait être bien plus léger.