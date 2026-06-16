Le Golden Spike d'Ostrava marquera le retour d'Audrey Werro, qui a signé le troisième meilleur temps de l'histoire sur 800m le 7 juin dernier. La Fribourgeoise affrontera Femke Broeders-Bol, pour la première en extérieur de la star néerlandaise sur cette distance.

Mardi à Ostrava, Audrey Werro va affronter pour la première fois Femke Broeders-Bol. KEYSTONE

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«Pas question de s'emballer et de modifier le planning», avait assuré Christiane Berset Nuoffer, coach d'Audrey Werro, après le chrono stratosphérique de sa protégée à Stockholm (1'53''98). La Fribourgeoise courra donc comme prévu mardi à Ostrava, pour continuer à préparer sereinement les championnats d'Europe à Birmingham (10-16 août).

Si sa grande rivale, la Britannique Keely Hodgkinson, ne sera pas en République tchèque, Werro se mesurera à une autre star de l'athlétisme mondial: la Néerlandaise Femke Broeders-Bol. La double championne du monde du 400m haies disputera en effet son tout premier 800m en extérieur.

«Elle va surprendre beaucoup de monde», prédit Laurent Meuwly

Double médaillée de bronze olympique (2021, 2024) derrière l'intouchable Sydney McLaughlin-Levrone et double championne du monde (2023, 2025) du 400m haies, la Néerlandaise de 26 ans avait annoncé à l'automne clore le chapitre des haies basses pour débuter celui du demi-fond, «un grand changement plein d'incertitudes».

«Je pense qu'elle va surprendre beaucoup de monde sur ce premier mois de compétition», a affirmé auprès de l'AFP son coach, le Fribourgeois Laurent Meuwly. Elle n'a fait qu'un 800m dans sa vie, Audrey (Werro) et Keely (Hodgkinson) ont dû en faire une centaine», ajoute-t-il.

Reste à savoir si Broeders-Bol pourra rivaliser dès cette année avec Werro et Hodgkinson, bien parties pour se livrer une bataille afin de battre le plus vieux record du monde de l'athlétisme (1'53''29 par la Tchèque Jarmila Kratochvilova en 1983).