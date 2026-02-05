  1. Clients Privés
Cyclisme sur piste Journée blanche, mais Européens prometteurs pour la Suisse

ATS

5.2.2026 - 20:16

Les Championnats d'Europe de Konya se sont achevés vendredi sans médaille suisse. Mais le bilan helvétique dans ces joutes turques est le plus réjouissant depuis une dizaine d'années.

Aline Seitz et Michelle Andres en action, ici à Paris en 2024.
Aline Seitz et Michelle Andres en action, ici à Paris en 2024.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 20:16

Deux duos suisses se sont classés dans le top 10 lors de cette ultime journée dans l'épreuve du madison (course à l'américaine). Michelle Andres et Lorena Leu ont pris la 7e place chez les femmes, tandis que Noah Bögli et Matteo Constant se sont classés 9es chez les hommes.

Cyclisme sur piste. Après dix ans d’attente, de l’or pour un Suisse aux Européens !

Cyclisme sur pisteAprès dix ans d’attente, de l’or pour un Suisse aux Européens !

Grâce au nouveau champion d'Europe de scratch Alex Vogel, à Aline Seitz et au quatuor masculin, la délégation suisse quitte Konya avec une médaille d'or et deux d'argent. En termes de résultats, il s'agit des Championnats d'Europe les plus réussis depuis dix ans.

Deux titres et une médaille

En 2016 à Paris, la Suisse avait remporté deux titres et une médaille d'argent. Ces championnats s'étaient alors déroulés quelques semaines seulement après les Jeux olympiques de Rio de Janeiro, ce qui avait conduit plusieurs grandes nations à se présenter sans leurs têtes d'affiche.

Cyclisme sur piste. Battue en finale des Européens, la Suisse décroche l’argent

Cyclisme sur pisteBattue en finale des Européens, la Suisse décroche l’argent

Le bilan suisse à Konya est également remarquable au vu des records nationaux établis. En poursuite par équipe, les meilleures marques nationales ont été améliorées de plus de quatre secondes chez les hommes et de plus de cinq secondes chez les femmes. En poursuite individuelle, Jasmin Liechti comme Pascal Tappeiner ont tous deux signé des temps records.

