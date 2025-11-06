L'Argovienne Melanie Hasler et le Schwytzois Michael Vogt sont prêts à se lancer dans la saison. Dès vendredi, ils s'entraîneront sur la nouvelle piste construite en vue des Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo.

Melanie Hasler est prête à se lancer dans la saison.

Entre les divers stages de préparation, les obligations privées et le quotidien, le temps est compté pour le couple avant le début de la saison. Les vacances à Hawai sont désormais rangées dans le livre des souvenirs, et les deux tourtereaux affirment avoir passé un bon été.

Cela ne va pourtant pas de soi. Les petites blessures qui reviennent et empêchent de donner le maximum à l'entraînement, ainsi que les soucis financiers de la Fédération – un sponsor n'a pas payé son dû, pour une somme à six chiffres -, tout ceci pourrait peser sur le moral.

Quelques soucis de dos

Michael Vogt reste sur un hiver quelque peu tronqué puisqu'il avait repris la compétition en janvier. Avec sept places dans le top 5 et le bronze européen en bob à quatre, son bilan a été bon. Mais il doit encore ménager son dos et doser l'entraînement avec prudence. «Il y a toujours un ou deux petits chantiers, mais pour le moment cela va, je suis content», dit-il.

La situation est similaire pour son amie. Melanie Hasler reste sur la médaille d'argent aux Européens en monobob, malgré quelques soucis dorsaux. «Après la préparation, j'ai de nouveau senti quelque chose. Mais je pense qu'on pourra bien gérer le problème.»

Sur le plan financier, le couple a dû payer un peu plus de sa poche le camp d'entraînement à Lillehammer. Mais il ne devrait pas devoir en faire de même en Coupe du monde. L'inquiétude concerne davantage l'avenir. «Ce sera certainement plus dur pour la relève que pour nous», remarque Melanie Hasler. Cela pose évidemment la question de la suite de leur carrière après les JO. A 27 ans tous les deux, ils semblent encore trop jeunes pour arrêter.

«Plus d'adrénaline»

Pour l'instant, ils se réjouissent des premières descentes sur la piste de Cortina. «Je me réjouis toujours d'apprendre comment on peut connaître une nouvelle piste», affirme Michael Vogt avec un grand sourire. «Il y a plus d'adrénaline que d'habitude, comme sur les tracés dont on connaît déjà les moindres recoins. A Cortina, il faudra trouver ses marques le plus rapidement et définir la ligne idéale», poursuit-il.

Les premières impressions, prises en reconnaissance, lui laissent penser qu'il y aura deux ou trois passages compliqués dans la partie du haut. Après, il faudra laisser glisser, et le matériel aura une importance décisive. Dans cette optique, les Allemands semblent imbattables en bob à deux. Les meilleurs espoirs suisses de médaille reposent ainsi sur le monobob dames et le bob à quatre messieurs.

Il est permis de rêver

«Mais il faut déjà nous qualifier», remarque Melanie Hasler. Les chances sont cependant excellentes. Tous deux ont déjà rempli la moitié des conditions demandées par Swiss Olympic. Ils ont encore besoin simplement d'un top 6 en Coupe du monde.

Ensuite, avec quelles ambitions se rendront-ils au grand rendez-vous olympique? «Je rêve évidemment d'une médaille», lâche Hasler. «Mais si je ne m'approche pas du top 3 en Coupe du monde, il faudra être un peu plus réaliste. Cela n'empêchera pas de rêver...»

La Coupe du monde donnera de premières indications le week-end des 22/23 novembre sur la piste italienne.