Monobob Melanie Hasler sacrée championne d'Europe à St-Moritz

ATS

10.1.2026 - 11:40

Melanie Hasler a vécu un samedi de rêve à St-Moritz. L'Argovienne de 26 ans est devenue championne d'Europe de monobob dans les Grisons, terminant 2e de la course pour décrocher dans le même temps son premier podium de la saison en Coupe du monde.

Melanie Hasler a décroché le titre européen en monobob samedi à St-Moritz
Melanie Hasler a décroché le titre européen en monobob samedi à St-Moritz
ATS

Keystone-SDA

10.01.2026, 11:40

10.01.2026, 11:44

Troisième de la première manche – et deuxième meilleure Européenne, Melanie Hasler a terminé à 0''53 de la gagnante de l'épreuve, l'Australienne Bree Walker. Elle a notamment profité des malheurs de l'Allemande Lisa Buckwitz, 2e après la première descente, qui a reculé au 7e rang final après une deuxième manche manquée.

Le podium continental est complété par l'Autrichienne Katrin Beierl, qui se pare d'argent grâce à sa 3e place, et par l'Allemande Laura Nolte, 6e de cette course. Les deux autres Suissesses en lice ont échoué à plus de 0''20 du podium continental: Debora Annen a terminé 8e et cinquième meilleure Européenne, Inola Blatty 13e.

