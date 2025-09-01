  1. Clients Privés
Fête fédérale de lutte Météo clémente, chaos évité sur les routes : bilan plus que positif

ATS

1.9.2025 - 12:48

Près d'un demi-million d'amateurs ont visité la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) à Mollis (GL) le week-end dernier. Une fréquentation qui a dépassé les attentes mêmes du comité d'organisation. Côté sécurité, le bilan est positif.

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse. Pourtant privé de passe finale, le Grison (1m90, 115 kg) a remporté la Fête fédérale de Mollis en profitant du nul entre Werner Schlegel et Samuel Giger lors de l'ultime combat du week-end.

01.09.2025

Keystone-SDA

01.09.2025, 12:48

01.09.2025, 13:14

Le concept de circulation a été l'un des facteurs essentiels de succès, écrit le comité d'organisation dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi. Le temps étonnamment clément a aussi joué en sa faveur.

Affluence record. La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis

Affluence recordLa Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis

Les organisateurs tablaient dès le départ sur 350'000 visiteurs sur l'ensemble de l'aire festive entre vendredi et dimanche. Dans la seule Arena géante, l'événement a réuni 56'500 spectateurs, une affluence record. Les spectateurs qui n'avaient pas trouvé place dans l'Arena se sont massés dans les innombrables zones de Public Viewing.

Le chaos a pu être évité sur les routes, notamment grâce aux 500 trains spéciaux avec 170'000 places assises mis en service pour l'occasion. Ceux-ci étaient en partie surchargés, ont indiqué les CFF, il a donc fallu compter avec un manque de place et de légers retards.

Bilan postif côté sécurité

La police tire lundi un bilan positif en matière de sécurité. Seul un accident mortel a entaché la manifestation, qui s'est déroulée dans l'ensemble sans accroc. Un homme de 33 ans est décédé happé par un train vendredi soir entre Nestal et Näfels (GL), à proximité du camping officiel de la manifestation.

Choc à Mollis. La Fête fédérale de lutte endeuillée par un dramatique accident

Choc à MollisLa Fête fédérale de lutte endeuillée par un dramatique accident

La police est intervenue à 110 reprises pendant l'événement, surtout en raison de la forte consommation d'alcool par les visiteurs. Dans une douzaine de cas, des disputes ont éclaté entre des personnes ivres.

Les secouristes ont quant à eux pris en charge 500 personnes, dont 40 ont dû être hospitalisées. Une poignée d'accidents de la route de petite ou moyenne importance ont été signalés en marge du plus grand événement jamais organisé à Glaris, a ajouté la police.

Plusieurs pilotes de drones ont été rappelés à l'ordre et les autorités cantonales font état d'une douzaine de vols et de fraudes. Dans un cas, trois prévenus ont été identifiés en lien avec une escroquerie au change.

Lundi et mardi, les infrastructures de Mollis accueillent les festivités du centenaire de Migros. Quelque 30'000 employés du géant orange – important contributeur à cette FFLS – sont attendus dans l'Arena.

