«Eprouvé par la pétole», Alan Roura espère du «pot dans le Pot»

Thomas Ruyant a été le premier skipper à sortir du Pot-au-Noir, zone de convergence intertropicale connue pour sa météo instable qui a ralenti la flotte, et a pris pour la première fois la tête du Vendée Globe jeudi. La Genevoise Justine Mettraux (7e) est toujours dans le groupe des leaders.

Vendée Globe : Justine Mettraux prête pour ce périple La navigatrice genevoise nous présente le bateau avec lequel elle dispute cette régate autour du monde. Il s'agit de la première participation au Vendée Globe pour la Suissesse de 38 ans. 12.11.2024

AFP / blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Au pointage de 19h00, le Nordiste de 43 ans, 6e du dernier Vendée Globe, affichait 13 milles d'avance sur le Britannique Sam Goodchild après lui avoir ravi la place de leader dans la nuit grâce à une option un peu plus à l'ouest bien sentie.

«Au cœur de la nuit, sur quatre heures, sa vitesse était de 16,9 nœuds, contre 5 à 6 nœuds pour Sam (Goodchild) et Sébastien (Simon, actuel 4e)», explique Pierre Hays de la direction de course. «Il a réussi à trouver un passage moins complexe et à en profiter.»

En embuscade, Charlie Dalin (Macif), Nicolas Lunven (Holcim-PRB), Yoann Richomme (Paprec Arkea) et Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) restaient menaçants à moins de 60 milles de Ruyant et tout ce groupe de tête filaient vers l'équateur qu'ils devaient passer dans la nuit. 5e ce jeudi matin, la Genevoise a toutefois perdu deux rangs et navigue à 55 milles du leader.

«Il semble que l’on soit désormais sortis du Pot-au-Noir. En tous les cas, ça y ressemble car ça se stabilise !», a apprécié Yoann Richomme, lors de la vacation officielle auprès des organisateurs. «Le Pot a été intense, avec pas mal de grains et des vents très instables, à la fois en force et en direction, mais il a été court», a savouré le tenant du titre Yannick Bestaven (Maître Coq).

Avant de plonger dans l'Atlantique-Sud au large du Brésil, les marins du Vendée Globe vont, comme le veut la tradition, offrir un peu de vin à Neptune et se souhaiter un périple sans encombre jusqu'à l'arrivée.

«Un peu de pot dans le Pot» pour Alan Roura ?

L'arrière de la flotte, elle, a tout juste commencé sa traversée du Pot-au-Noir. Dans celle-ci, on retrouve notamment Alan Roura (Hublot) qui pointe au 31e rang à 350 milles de la tête et qui comme objectif de «sortir de là le plus vite possible et gagner dans le Sud.»

«Si les nuages et les orages font preuve d’un peu de clémence à l’égard du jeune Suisse, déjà bien éprouvé par la pétole (ndlr : une absence de vent) le week-end dernier, ce Pot-au-Noir pourrait être rapidement dans le tableau arrière de Hublot. Croisons les doigts pour que la malchance ne s’abatte pas deux fois au même endroit !», a indiqué l’équipe de Roura sur Instagram jeudi soir.

Troisième skipper helvétique de cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est toujours 36e, à plus de 460 milles de la tête.