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La tension avant le Mondial À dix jours du Mondial, des heurts éclatent au cœur de Mexico

ATS

1.6.2026 - 23:08

Une manifestation d'enseignants qui a forcé une entrée de la fan zone à 10 jours du match d'ouverture de la Coupe du monde de football dans la capitale mexicaine a été dispersée lundi par la police à coups de gaz lacrymogènes, a constaté l'AFP.

Image d'illustration.
Image d'illustration.
sda
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

01.06.2026, 23:08

Les accès à la place Zocalo sont fermés par des barrières métalliques, et des affrontements ont éclaté lorsqu'un des accès à la place, siège du gouvernement et où trône un immense écran géant pour suivre les rencontres à partir du 11 juin, a été forcé par les manifestants.

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