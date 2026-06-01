Une manifestation d'enseignants qui a forcé une entrée de la fan zone à 10 jours du match d'ouverture de la Coupe du monde de football dans la capitale mexicaine a été dispersée lundi par la police à coups de gaz lacrymogènes, a constaté l'AFP.

Image d'illustration. sda

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Les accès à la place Zocalo sont fermés par des barrières métalliques, et des affrontements ont éclaté lorsqu'un des accès à la place, siège du gouvernement et où trône un immense écran géant pour suivre les rencontres à partir du 11 juin, a été forcé par les manifestants.