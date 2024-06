La légende américaine de la natation Michael Phelps et la quadruple médaillée d'or américaine Allison Schmitt ont appelé mardi à une réforme de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Cette revendication fait suite à la gestion du scandale de dopage dans la natation chinoise en 2021.

Michael Phelps a appelé mardi à une réforme de l'Agence mondiale antidopage (AMA). IMAGO/Sipa USA

«J'exhorte le Congrès à user de son influence considérable sur l'AMA pour rendre l'organisation indépendante et efficace. Cela ne peut pas être une coïncidence si l'AMA a une fois de plus succombé aux pressions du sport international pour faire ce qui est opportun au détriment de l'athlète», a déclaré Phelps devant une sous-commission de surveillance et d'enquête du Congrès américain à Washington.

En avril, le New York Times et la chaîne allemande ARD ont rapporté que 23 nageurs chinois avaient été contrôlés positifs en 2021 à la trimétazidine – substance qui peut améliorer les performances. Aucun des 23 nageurs n'a été suspendu ou sanctionné, l'AMA ayant accepté l'explication des autorités chinoises selon laquelle les résultats étaient dus à une contamination alimentaire dans un hôtel où ils avaient séjourné.

Plusieurs de ces sportifs ont ensuite remporté des médailles lors des JO de Tokyo. Et onze d'entre eux font partie des nageurs sélectionnés pour les JO 2024.

Situation comparable au dopage russe

Le nageur de 38 ans aux 23 médailles d'or olympiques a comparé la situation actuelle à celle de 2017, lorsqu'il avait déjà appelé à des réformes de l'AMA après le scandale de dopage en Russie en 2014. «Il est clair que toutes les tentatives de réforme de l'AMA ont échoué, et qu'il y a toujours des problèmes systémiques profondément ancrés qui s'avèrent préjudiciables pour l'intégrité du sport international et le droit des athlètes à une compétition équitable», a estimé l'Américain.

«En tant qu'athlètes, nous ne pouvons plus faire aveuglément confiance à l'Agence mondiale antidopage, qui ne cesse de prouver qu'elle est incapable ou peu désireuse d'appliquer ses politiques de manière cohérente dans le monde entier», a-t-il poursuivi.

«J'ai des doutes»

Schmitt, 34 ans, était elle membre de l'équipe américaine de relais 4x200m nage libre qui a remporté la médaille d'argent à Tokyo, derrière la Chine. Bien qu'elle ait entendu des «rumeurs de dopage de la part de l'équipe chinoise» au long de sa carrière, elle n'avait initialement aucune raison d'y croire.

«Mais aujourd'hui, en apprenant que le relais chinois était composé d'athlètes qui n'avaient pas purgé de suspension, j'ai des doutes», a-t-elle regretté. «Je plaide, au nom des athlètes américains, pour que l'AMA et le système mondial de lutte contre le dopage rendent des comptes», a ajouté la nageuse.

