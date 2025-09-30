  1. Clients Privés
Cyclisme Michael Storer prolonge chez Tudor jusqu'en 2028

ATS

30.9.2025 - 13:43

L'Australien Michael Storer est sous contrat jusqu'en 2028, a annoncé la formation suisse Tudor ce mardi. Cette année, le grimpeur a remporté le Tour des Alpes ainsi qu'une étape de Paris-Nice.

Engagé depuis 2024 sous les couleurs de Tudor, Storer nourrit des ambitions pour le Giro, sa course fétiche. «Remporter des étapes au Giro et sur le Tour de France est un rêve qui viendrait s'ajouter à ma victoire d'étape à la Vuelta» a-t-il déclaré dans un communiqué de Tudor.

Tudor a également annoncé la prolongation du sprinteur néerlandais Maikel Zijlaard jusqu'en 2029, qui avait remporté le prologue du Tour de Romandie 2024.

