Michelle Heimberg a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe du monde de plongeon à Pékin, du 1er au 3 mai. La championne d'Europe au 3 m se réjouit de pouvoir y poser des jalons importants deux ans avant les JO 2028.

Michelle Heimberg a obtenu son ticket pour la finale de la Coupe du monde à Pékin (archive). KEYSTONE

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«En vue de la période de qualification pour les JO, qui commenceront déjà l'an prochain, cette compétition (en Chine) représente un test idéal», relève l'Argovienne sur le site de Swiss Swimming.

La finale de Pékin réunira les douze meilleures plongeuses de la saison, dans un format spécial, sous la forme de duels par élimination. L'an dernier, Michelle Heimberg, malade, avait manqué ce grand rendez-vous de fin de saison.