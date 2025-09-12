  1. Clients Privés
«Pour des raisons de sécurité» La légende Mike Powell persona non grata aux Mondiaux !

ATS

12.9.2025 - 16:06

Le recordman du monde du saut en longueur Mike Powell a été suspendu pour des raisons de «sécurité», a indiqué l'unité d'intégrité de l'athlétisme vendredi. L'Américain ne pourra pas se rendre aux Mondiaux d’athlétisme qui débutent samedi à Tokyo, où il est entré dans l'histoire en 1991.

Suspendu par World Athletics, le héros des Mondiaux 1991 Mike Powell est persona non grata à Tokyo
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

12.09.2025, 16:06

12.09.2025, 16:20

Mike Powell a été suspendu «pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité», a écrit l'AIU, instance plus habituée à annoncer des suspensions d'athlètes pour dopage. L'AIU ne précise pas la raison de cette suspension mais détaille que Powell est interdit d'accès à «toutes les activités liées à World Athletics, donc pas d'accréditation ni d'accès aux évènements et compétitions».

Coup de tonnerre en athlétisme. Un double médaillé mondial du 200 m suspendu quatre ans

Coup de tonnerre en athlétismeUn double médaillé mondial du 200 m suspendu quatre ans

Powell ne peut pas non plus avoir des entrées dans les fédérations nationales ni être invité à des évènements en lien avec World Athletics, précise l'instance.

Véritable légende de l'athlétisme depuis qu'il a battu le record du monde de la longueur (8m95) au terme d'un concours fou lors des Mondiaux de Tokyo en 1991, Mike Powell, désormais âgé de 61 ans, coache dans une université américaine. Il était jusque-là régulièrement présent sur les grandes compétitions d'athlétisme.

Athlétisme. Une favorite au titre suspendue un jour avant les Mondiaux !

AthlétismeUne favorite au titre suspendue un jour avant les Mondiaux !

